هذا ما تفعله الأطعمة المصنَّعة في الدماغ

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن الأثر الخطير الذي يتسبب فيه تناول الأطعمة المصنَّعة على الدماغ.

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وأوضحت الدراسة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» نقلاً عن «إكسبريس»، أن الأطعمة المصنعة تُحدث عجزاً كبيراً في الذاكرة، مشيرةً إلى أنها تدمر بعض خلايا الدماغ خلال شهر واحد فقط.



وقال الدكتور روث باريينتوس، كبير الفريق البحثي في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي: «نرى أن هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشيء».



ووجد الباحثون أن التهاباً في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المصنَّعة.



من جهة أخرى، لفت بحث جديد إلى التأثيرات الوقائية لـ«أوميغا 3» في الدماغ، موضحاً أنها تقلل التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بصورة شبه كاملة.

وأظهرت النتائج أن «أوميغا 3» قد تقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنَّعة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تناول اللحوم المصنعة مع «أوميغا 3».



يُذكر أن دراسات علمية سابقة خلصت إلى أن النظام الغذائي ضروري لتقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف، ومن المعروف منذ مدة طويلة أن الوجبات الغذائية التي تركز على «أوميغا 3» هي الأمثل للحفاظ على صحة خلايا الدماغ.

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