السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 03:05 م

هذا ما تفعله قشور الحمضيات بالكوليسترول

orange-1403256_960_720


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة نشرت في Science Daily أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في قشور الحمضيات يمكن أن تكون علاجًا عضويًا فعالًا لمستويات الكوليسترول المرتفعة، حتى إن العلماء يعتقدون أن هذه المواد قد تعمل بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية.

اضافة اعلان

 

تساعد المركبات من قشر الحمضيات مثل مركبات الفلافون متعددة الميثوكسيلات على ذلك.


أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور إليبيتا كورووسكا، ما يلي: "أظهرت الدراسة أن الفلافون متعدد الميثوكسيلات له أقوى تأثير في خفض الكوليسترول. نعتقد أنه يمكنه التنافس في تأثير خفض الكوليسترول مع بعض الأدوية دون التعرض لخطر الآثار الجانبية"، حسب ميديك فوروم.

 

تم العثور على المواد المذكورة أعلاه في العديد من ثمار الحمضيات (يوجد الشكل الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في قشر اليوسفي والبرتقال).


ويتميز ارتفاع الكوليسترول بتركيز زائد للبروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" المنتشر في الدم.


عندما تلتصق جزيئات هذا النوع من الدهون بجدران الشرايين، فإنها تضيق التجويف، مما يحد من مساحة مرور الدم.


يمكن أن تكون نتيجة هذه العملية نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو رئوي.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

قائمة بأفضل الأطعمة التي تحمي من البرد القارس

4155221-62822858

أسباب نقص وزن الجنين في الشهر الثامن

05a28c92-975b-49e4-b301-6dd96004b439

أعراض تشير إلى ضعف الدورة الدموية

1034725088_0_100_1921_1180_1920x0_80_0_0_6c81f483f980def88ba05dd3854cf4bb

ما هي كمية البروتين الصحيحة لإنقاص الوزن؟

61e8f54c42360451f665626f.e1b33400

علماء يحذرون من وباء قصر النظر الجديد

download

علماء صينيون يكتشفون علاجا جديدا لسرطان الرئة