هذا ما سيحصل لجسمك بحال امتنعت عن تناول الخضار

الوكيل الإخباري - تؤمن الخضراوات نسبة هامة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل طبيعي، لذلك يؤثر عدم تناول حصص كافية من الخضر سلبًا على الصحة الجسدية للإنسان.

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وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ماري كلير" في نسختها الفرنسية، قالت سارة دجيغنون إن منظمة الصحة العالمية توصي بتناول 3 وجبات من الخضراوات يوميًا أي ما يعادل 400 أو 500 غرام.



وبهذا الصدد تقول فانيسا بيدجاي حدّاد أخصّائية التغذية ومؤلفة كتاب "فطور صباحي صحي.. ابدأ اليوم بصحة جيدة" إن تناول الخضراوات شيء أساسي باعتبارها "تزود الجسم بحاجته من الماء والعناصر الغذائية والمغذيات الدقيقة والفيتامينات والمعادن والألياف".

وتابعت حداد "لا يمكن توفير حاجيات الجسم من فيتامين سي دون تناول الخضراوات".



كما أن عدم تناول ما يكفي من الخضراوات يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالفقر الغذائي، الأمر الذي يهدد بحدوث اضطرابات في الجسم.

الإمساك بسبب نقص الألياف

ويحُول عدم تناول ما يكفي من الخضراوات دون حصول الجسم على كميات الألياف الموصى بها.

ولا يُعزى الإمساك فقط إلى نقص الألياف، بل إلى تناول حصة غير كافية من الخضراوات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء الضروري للحفاظ على رطوبة الجسم، وانتظام حركة الأمعاء.

ضعف الجهاز المناعي

وقد أثبتت نتائج دراسة، نُشرت بمجلة "نيتشر كيميكال بيولوجي" عام 2016، أن احتواء الخضراوات الورقية على مادة السلفوكينوفوز، وهو سكر يمثل مصدر طاقة لأنواع بكتيريا موجودة بأمعائنا، تساعد على تشكيل حاجز وقائي يمنع نمو البكتيريا السيئة في الجسم، والتي عادة ما تكون السبب وراء الإصابة بنزلات البرد وألم المعدة والتشنجات.

إرهاق شديد وعلامات واضحة على الجلد

وينتج عن ضعف جهاز المناعة الناتج عن سوء التغذية شعور مزمن بالإرهاق، حيث يقول صحفي أميركي في مقال نشرته مجلة "فايس" (Vice) عام 2017 "بما أن الخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل جميع أعضاء الجسم، فإنه ينتج عن عدم تناول كمية كافية منها انخفاض مستويات الطاقة، مما يولد شعورًا بالإرهاق".

مضاعفة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية

إلى جانب احتوائها على الألياف والفيتامينات، تحتوي الخضراوات على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي والسرطان.

لبنان 24