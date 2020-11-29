هذا ما يحدث بجسمك عند تناول الطعام الأسود

الوكيل الإخباري _ تلعب الأطعمة ذات اللون الأسود، دورا مهما في صحة جسم الإنسان، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة ، تعرف على انواع الاطعمة المفيدة ذات اللون الاسود :

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1- الزيتون الأسود

يصبح الزيتون لونه أسود عندما ينضج وذلك بسبب تراكم الأنثوسيانين،حيث انه يساهم في الوقاية من أمراض السرطان، واضطرابات القلب والأمراض الالتهابيّة.

2- الفلفل الأسود

يساعد في حل العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، ويتمتّع بتأثيرات وقائيّة كيميائيّة، تساهم في تحسين الوظائف الإدراكيّة والمناعة وأعراض الاكتئاب.



3- العنب الأسود

يحتوي على نسبة عالية من مضادّات الأكسدة، مقارنةً بالعنب الأحمر أو الأخضر.

4- التوت الأسود

يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين. والمركبات الفينولية مثل الفلافونول والإيلاجيتانين، ما يساعد في منع الأمراض العصبيّة المرتبطة بالعمر مثل الزهايمر والأمراض المزمنة، مثل مرض السكري.





