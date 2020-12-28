هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة يومياً

الوكيل الاخباري- وفقا للدكتورة أولغا كورابليوفا، أخصائية التغذية الروسية، تناول التفاح هو إحدى الوسائل المستخدمة في تخفيض الوزن وتعزيز الجهاز العصبي، إضافة إلى فوائده الأخرى.



وتشير الدكتورة، إلى أنه إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد، فعليه إضافة التفاح إلى نظامه الغذائي ، لأن السعرات الحرارية لكل 100 من التفاح الطازج والمطبوخ تعادل 50 كيلوسعرة، وفي التفاح المجفف إلى 250 كيلوسعرة.





وتضيف الخبيرة، من الأفضل عدم تناول التفاح مع الحليب ومنتجات الألبان، لأنه يسبب انتفاخ البطن. ولكن يمكن تناوله مع المعجنات والمكسرات والفواكه غير الحامضية مثل الموز ومع لحم الدواجن والطيور. ويساعد التفاح المطبوخ (المشوي) على هضم الأطعمة الدهنية بسرعة.



وبشأن أي انواع التفاح أفضل الأخضر أم الأحمر تقول الخبيرة، "يمكن تناول تفاحتين كبيرتين أو ثلاث تفاحات متوسطة الحجم في اليوم. ويحتوي التفاح على عناصر الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات С وА و بيتا كاروتين، حيث توفر تفاحة واحدة 25% من حاجة الجسم من فيتامين С، وتحتوي 5-6 بذور على حاجة الجسم اليومية من اليود".

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المصدر: لبنان24



