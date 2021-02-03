الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 11:38 ص

هذا ما يحدث لجسمك دون استخدام وسادة أثناء النوم!

2020_9_19_17_19_42_769


الوكيل الاخباري - يفضّل الجميع النوم مع وضع وسادة تحت الرأس. لكن يبدو أن عدم فعل هذا مفيد جداً بحسب ما أشارت إليه دراسة أُجريت أخيراً.

اضافة اعلان

ووجد الباحثون أن النوم من دون وسادة يمكن أن يساعد على الحد من أوجاع الظهر ومن الأعراض المزعجة التي قد تنتج من ذلك. فهذا يمكّن العمود الفقري من الاسترخاء، والجسم من أخذ وضعيته الطبيعية.


ومن الفوائد التي يمكن تحقيقها من ذلك أيضاً، التخلص من ألم الرقبة والصداع. فالوسادات السميكة تؤدي إلى اندفاع الرأس والعنق إلى الأمام. وهو ما يسبّب تشنّج العضلات ويؤدي إلى الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح.

كذلك يمكن النوم من دون وضع وسادة تحت الرأس أن يساعد على التخلص من التوتر وعلى تحسين المزاج. كما من الممكن أن يحدّ من حدوث مشكلة حبّ الشباب التي قد تتفاقم في بعض الأحيان نتيجة احتكاك الوجه بغطاء الوسادة. وهو غالباً ما يحتوي على الجزيئات غير المرئية الضارّة وعلى بقايا الغبار.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ا-119

متاح في كل منزل.. عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين

بدائل-السكر

محلي طبيعي يغنيك عن تناول السكر الضار!

Laundry-roomAR26102020-3-1024x640

مخاطر وضع سلة الملابس المتّسخة في غرفة النوم!

06-08-19-eyes

مخاطر حرقة العين لأكثر من 3 أيام!

4fc56d41-b493-431c-ad8e-3111bb04c18f

ابتعدي عن الثلج فوراً .. خطوات معالجة الحروق

2019_11_25_20_21_36_463

ابتعد عنها فوراً.. عادات خاطئة تسبب جفاف العين

أخبار متعلقة
_113106322_10448519-4c31-40a3-a50a-a6b48a279b9d

تحديد أول أعراض مرض قاتل للدماغ

paris-shopping-1519071488_413101_original

علامات هامة تكشف أنك تعاني من إدمان التسوّق!

d-alalamtv-105-اخبار-سورية-شعورك-بالسقوط-أثنا-النوم-ليس-حلما-اعرف-سببه-العلمي

إليك أسباب شعورك بالسقوط أثناء النوم!

1612006231

العلماء يكشفون خطورة 'القاتل الصامت'

94b74bc6fdc95f97d20c2711bc7984a6

علامات تنذر بحدوث نوبة قلبية

47314-اسباب-نغزات-الصدر

علامة تحذير مقلقة في معدتك لاحتمال حدوث نوبة قلبية!