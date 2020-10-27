هذا ما يحدث لجسمك عندما تمارس المشي يوميا

الوكيل الاخباري - يعمل الكثير من الأشخاص على ممارسة العديد من الرياضات للحصول على أكبر فائدة صحية ممكنة تعود بالفائدة على اجسامهم، وتعد رياضة المشي إحدى أبرز الرياضات التي يمكن أن يمارسها الشخص لما لها من فوائد كثيرة.



إليك مجموعة من الفوائد التي تنطوي عليها رياضة المشي:



- تحسين الصحة العقلية.

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- الحفاظ على الوزن.





- إنقاص الوزن.





- التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض.





- تقوية العظام والعضلات.

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