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الأحد، 02-10-2022 02:51 م

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أغذية تحتوي على زرنيخ

أعراض_التسمم_بمادة_الزرنيخ


الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التغذية الألمانية ياسمين شولتس إن التسمم بالزرنيخ يحدث بسبب تناول الأغذية، التي تحتوي على الزرنيخ بنسبة تركيز عالية مثل الأرز السائب والحبوب وبعض الأسماك والمأكولات البحرية كالمحار وبلح البحر.

وأوضحت شولتس أن الزرنيخ يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويُلحق ضررا بالأعصاب والكلى والكبد، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالسرطان.

وتتمثل أعراض التسمم بالزرنيخ في الغثيان والقيء وآلام البطن والدوار والإسهال الدموي والتشنجات والطفح الجلدي واضطرابات توازن الإلكتروليت وفقدان الوعي ومظاهر الشلل وفشل الدورة الدموية، الذي يهدد الحياة.

ولتجنب الإصابة بالتسمم بالزرنيخ ينبغي غسل الأرز جيداً وطهيه جيدا بماء وفير، كما ينبغي طهي الأسماك والمأكولات البحرية جيداً.

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