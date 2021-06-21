الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري

توضيح بشأن عودة التعليم الوجاهي بالمدارس في الفصل الأول

توضيح حكومي حول استمرار التعليم عن بعد بالاردن لمدة 10 سنوات

منح علاوة لا تقل عن 135% للمهن الطبية المساندة

لجنة الاوبئة : التزموا باجراءات السلامة

رئيس الوزراء يؤكد أهمية بناء استراتيجية واقعية لقطاع النقل وقابلة للتطبيق

يوم الأب العالمي يتصدر تويتر.. صور

9 وفيات و520 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

التربية تحدد ساعات دوام المدارس بالعطلة الصيفية

الإثنين، 21-06-2021 04:29 م

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميا

2020_12_15_11_25_3_846


الوكيل الاخباري - "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، عبارة صيغت لأول مرة عام 1913، إلا أنها استندت إلى مثل نشأ في مقاطعة بيمبروكشاير الإنجليزية عام 1866.

اضافة اعلان


على الرغم من أن الأبحاث تظهر أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط فعليا بزيارات أقل للطبيب، فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين العديد من جوانب صحتك، بحسب موقع healthline.

 

الفوائد الصحية:
ارتبط التفاح بعدد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل.


- مغذي للغاية:
يحتوي التفاح على عناصر غذائية مهمة ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.


توفر تفاحة واحدة متوسطة العناصر الغذائية التالية:
السعرات الحرارية: 95
الكربوهيدرات: 25 غرام
الألياف: 4.5 غرام
فيتامين C: 9% من القيمة اليومية
النحاس: 5% من القيمة اليومية
البوتاسيوم: 4% من القيمة اليومية
فيتامين ك: 3% من القيمة اليومية


على وجه الخصوص، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة لتحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة والوقاية من الأمراض.


يعتبر التفاح أيضا مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين وحمض الكافيين والإبيكاتشين.


السلبيات المحتملة:
من غير المحتمل أن يؤذي تناول تفاحة واحدة كل يوم صحتك.
ومع ذلك، فمن الممكن أن يسبب تناول عدة تفاحات كل يوم العديد من الآثار الجانبية الضارة.
يمكن أن تؤدي زيادة تناول الألياف بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخ وآلام المعدة.


مثل الفواكه الأخرى، يحتوي التفاح أيضا على كمية جيدة من الكربوهيدرات في كل حصة، وبينما لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لمعظم الناس، فإن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات قد يحتاجون إلى الاعتدال في تناوله.


خيارات صحية أخرى:

التفاح غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويمثل إضافة ممتازة للنظام الغذائي وقد يقدم العديد من الفوائد الصحية.
ومع ذلك، فإن العديد من الفواكه والخضروات تقدم مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية ويمكن أن تكون مفيدة أيضا للصحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الأخرى في روتينك يمكن أن يضيف المزيد من النكهة والقيمة الغذائية إلى نظامك الغذائي.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-25

دراسة: طريقة تحرق الدهون كالمشي السريع لـ30 دقيقة من دون أي حركة

944 (1)

كيف تعرف أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

42ec1b29-1944-4f79-a938-267cfd0b568e_16x9_1200x676

7 طرق سحرية للحصول على مناعة قوية

201810051255105510

أسباب وعلاج حرقة الفؤاد أو حرقة الصدر

163821_6_1596897216

إليك أفضل أنواع الخبز للصحة

thumb-1920-565100-780x470

الشوفان.. فوائد كبيرة يقدمها طبق يومي من الحبوب الذهبية

أخبار متعلقة
163821_6_1596897216

إليك أفضل أنواع الخبز للصحة

7186146-579180300

هذا ما يحصل في جسمكم عند تناول الكزبرة الخضراء!

3a651bedd76afc3103ae4a5fb2729a2f

تعرف على فوائد تناول السمك خمس مرات في الأسبوع!

الماء-الساخن-للتخسيس

فوائد غير متوقعة لشرب الماء الساخن.. والأوقات الأفضل لتناوله

18572828201526829180

فوائد لا تتوقعها لـ الباذنجان الأبيض.. تعرف عليها

SUMAK

تأثير صادم لـ السماق على صحة الجسم