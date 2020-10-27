هذا ما يحدث لجسمك عند تناول هذه الثمرة أسبوعياً

الوكيل الاخباري - المعروف أن ثمرة البابايا تحتوي على فوائد عديدة وينصح اختصاصيو التغذية والأطباء بتناول هذه الثمار مرة على الأقل أسبوعياً ويمكن هذا أن يعود بالكثير من الفوائد على الجسم.

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- تحتوي هذه الثمار على نسبة مرتفعة من الألياف وتساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحمي صحة القلب.



- مصدر مهم للفيتامينات A وC وE إضافة إلى مغذيات أخرى تساهم في تقوية جهاز المناعة ولهذا ينصح بتناولها تحديداً في موسم انتشار العدوات الفيروسية.



- كما يمكن الاعتماد عليها من أجل الحد من شيخوخة الجسم والبشرة لأن مكوناتها تحد من تأثير أشعة الشمس وغيرها من العوامل المسببة لظهور التجاعيد.



- تساعد على خفض معدل ضغط الدم، ولأنها تحتوي على الفيتامين C فهي تؤثر على مستوى هرمون التوتر وتعمل على خفضه.

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