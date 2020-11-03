الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 03:58 م

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء الدافئ صباحا

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الوكيل الاخباري - أفاد جميع أطباء التغذية أن الروتين الصباحي له تأثيرا كبيرا على صحة الجسم بالكامل، وعندما تبدأ يومك بالعادات الصحية، حتما سوف تنعم بحياة صحية مذهلة.

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وهناك الكثير من العادات الصباحية المهمة للغاية والتي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصحة الجيدة، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول وجبة الإفطار المغذية، ومن الضروري جدا أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ.

 

حيث نصح وأكد الأطباء في جميع دراساتهم أن بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ على معدة فارغة عادة صحية للغاية، ويجب على الجميع اتباعها لما لها من فوائد صحية مذهلة التي تزود جسمك بها عندما تشرب كوبا من الماء الدافئ على معدة فارغة، ومنها:


- يساعد على الهضم.
- يخفف الإمساك.
- يساعد في إنقاص الوزن.
- مفيد للبشرة والشعر.

 

سبوتنيك

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