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الإثنين، 28-06-2021 03:06 م

هذا ما يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة على معدة فارغة!

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الوكيل الاخباري - تحدث مدرب رياضة الترياتلون الروسي، ألكسندر هالامانوف، عما يحدث للجسم عند ممارسة الجري في الصباح على معدة فارغة.

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وقال الاختصاصي بأن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع لكن ذلك لا يعني بالضرورة إنقاصا للوزن.


وأضاف الخبير، قائلا: "بسبب فترة النوم والفاصل الزمني بين الوجبات والذي يصل لحدود الـ8 ساعات، ينخفض مستوى الأنسولين في الجسم. وبالتالي ممارسة رياضة الجري على معدة فارغة ستساهم بحرق للدهون بشكل أسرع. والأهم من ذلك هو كمية السعرات الحرارية التي ستدخل للجسم خلال النهار، والتي ستخلق ظروفا مؤاتية لإنقاص الوزن".


ونصح الخبير بتناول وجبة إفطار خفيفة قبل الجري في الصباح على سبيل المثال نصف موزة ليحصل الجسم على القليل من الطاقة والنشاط.


ونصح المختص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي باستشارة الطبيب لمعرفة إن كان مسموح القيام لهم بممارسة رياضة الجري على معدة فارغة.

 

سبوتنيك

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