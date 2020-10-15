هذا ما يحدث لجسمك وعقلك عند ممارسة اليوغا!

الوكيل الاخباري - فوائد كثيرة لممارسة تمارين اليوغا فالمواظبة على ممارستها ستمنحك جميع أنواع الفوائد الصحية العقلية والبدنية، بعضها قد يكون معروفا، مثل المرونة المحسنة.

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ومن فوائد المواظبة على ممارسة اليوغا: الصفاء الذهني وتقليل التوتر، وجميعها فوائد تسهم في زيادة الشعور بالرفاهية، وربما هذا ما يفسر إدمان الناس لممارسة اليوغا في كثير من الأحيان.



- تحسن المرونة.

- زيادة قوة التحمل.

- بناء الكتلة العضلية.

- تحسين التوازن.

- دعم صحة المفاصل.

- منع آلام الظهر.

- تعلم التنفس بشكل أفضل.

- الصفاء الذهني.

- تقليل الإجهاد.

- زيادة الثقة بالنفس.

سبوتنيك

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