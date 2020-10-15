الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بقبول استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان

قرار هام من التعليم العالي

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

إغلاق نفق السابع اليوم

حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم

بلدية إربد تزيل دعايات انتخابية مخالفة

توزيع 130 طردا خيريا على عائلات متضررة من كورونا

وزير الصحة يُطلق تحذيراً هاماً للاردنيين

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل

لجنة الأوبئة تحذر الأردنيين




الخميس، 15-10-2020 02:30 م

هذا ما يحدث لجسمك وعقلك عند ممارسة اليوغا!

965951070453eb4d6c7fb6cfc3de8f72


الوكيل الاخباري - فوائد كثيرة لممارسة تمارين اليوغا فالمواظبة على ممارستها ستمنحك جميع أنواع الفوائد الصحية العقلية والبدنية، بعضها قد يكون معروفا، مثل المرونة المحسنة.

اضافة اعلان
 

ومن فوائد المواظبة على ممارسة اليوغا: الصفاء الذهني وتقليل التوتر، وجميعها فوائد تسهم في زيادة الشعور بالرفاهية، وربما هذا ما يفسر إدمان الناس لممارسة اليوغا في كثير من الأحيان.


- تحسن المرونة.

- زيادة قوة التحمل.

- بناء الكتلة العضلية.

- تحسين التوازن.

- دعم صحة المفاصل.

- منع آلام الظهر.

- تعلم التنفس بشكل أفضل.

- الصفاء الذهني.

- تقليل الإجهاد.

- زيادة الثقة بالنفس.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-516320442

عادات يومية تجعلك تشعر بالإرهاق

unnamed

حركات بسيطة بأصابع اليد لتخفيف آلام الظهر الحادة

2018_11_7_11_29_12_557

أطعمة ومشروبات تخفض يوريا الدم.. تجنبها

_20171015104917

فوائد لا تتوقعها لـ الزيتون الأسود

أطباق_فول_اخضر

فوائد تناول الفول الأخضر

61670-السمنة

دراسة تكشف سبب صادم وراء السمنة في مرحلة الطفولة

أخبار متعلقة
20200408_1586363519-334-large

الطريقة الصحيحة في التعامل مع التوتر والقلق

stress1

لمن يعاني من صرير الأسنان.. اليك طرق بسيطة لتخفيفها

9201918114556545251013

طريقتان للنوم أثناء الشعور بالتوتر

image

5 أسباب غير متوقعة للإصابة بالأزمة القلبية

818455

أمور بسيطة تخلصك من التوتر خلال 5 دقائق

jlworld-org-istock-1124412188-840x540-1

إليك أبرز أسباب فقدان الشهية ونتائجه الخطرة