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الأربعاء، 01-03-2023 10:42 ص

هذا ما يحدث للجسم عند اتباع حمية قاسية !

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الوكيل الإخباري- حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من اتباع الحِميات الغذائية القاسية (Crash Diet)، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر صحية جسيمة.

في أسوأ الحالات تلحق الحمية القاسية ضرراً بعضلات التنفس وعضلة القلب

وأوضحت الجمعية أن الحِميات الغذائية القاسية تَعد بخسارة ما يصل إلى 5 كجم من الوزن في غضون أسبوع، مشيرة إلى أن فقدان أكثر من 1.5 كجم أسبوعياً يعد أمراً غير صحي.

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تتمثل المخاطر الصحية المترتبة على الحِميات الغذائية القاسية في ضعف جهاز المناعة والتعب المستمر والضعف والهزال وقلة التركيز والدوار ومشاكل الهضم ومشاكل الغدة الصفراوية ورائحة الفم الكريهة وانحسار اللثة، بالإضافة إلى شحوب وترهل الجلد وتساقط الشعر.


وفي أسوأ الحالات قد يلحق ضرر بعضلات التنفس وعضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطراً على الحياة.

وأضافت الجمعية أن اتباع الحِميات الغذائية القاسية غالبا ما يقترن بما يعرف بتأثير "اليويو"، أي أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الوزن.


وأكدت الجمعية الألمانية على ضرورة إمداد الجسم بسعرات حرارية لا تقل عن 1500 سعرا حرارياً يومياً، وذلك لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، مشيرة إلى أنه من الصحي خسارة الوزن بمعدل يتراوح من 300 إلى 500 سعراً حرارياً يومياً.


ولهذا الغرض ينبغي إنقاص الوزن تدريجياً من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والإقلال من الدهون والسكريات والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

 

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