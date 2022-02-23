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الأربعاء، 23-02-2022 04:17 م

هذا ما يفعله التوتر النفسي في وزن الجسم

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الوكيل الإخباري - هل الإجهاد يجعلك تفقدين الوزن أو تكتسبين المزيد من الكيلوغرامات؟ في الحقيقة يمكن أن يكون للتوتر المستمر عواقب على الوزن، بحيث يكتسب البعض الوزن فيما يفقده الآخرون.

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التوتر يزيد من الحاجة إلى الراحة وبالتالي إلى تناول الطعام
تمَّ إجراء دراسات حول العلاقة بين الإجهاد وسلوك الأكل، وأظهرت أن المستويات العالية من التوتر هي عامل خطر كبير لتطوير العديد من السلوكيات الضارّة، بما في ذلك الإقبال على تناول الطعام. يقلل الإجهاد من إنتاج هرمونات الصحة مثل السيروتونين، مما يزيد من الحاجة إلى المتعة. ثم يتم استخدام الطعام كنوع من التعويض.

 

الضغط النفسي يسهل تخزين السكريات والدهون في الجسم

بالإضافة إلى ذلك، ينشط التوتر هرموناً يسمى الكورتيزول. إذا وصل إلى مستوى مرتفع للغاية، فإنه يزيد من تخزين الدهون في المعدة. تحتوي الخلايا الشحمية (الخلايا التي تخزن الدهون) الموجودة هناك على مستقبلات الكورتيزول أكثر من الخلايا الموجودة في أي مكان آخر. للكورتيزول تأثير لا يمكن كبته على الانجذاب للأطعمة الدهنية والحلوة.

 

الإجهاد قد يقطع الشهية أحياناً
لكن التوتر يمكن أن يتصرف بشكل مختلف عند بعض الأشخاص. يمكن أن تتسبب قوته في أن يكون المرء منشغلاً وقلقاً لدرجة أنه لم يعد جائعاً. يمكن أن يؤثر أيضاً على كيفية هضم الجسم وامتصاصه ومعالجته للطعام. يمكن أن يضطرب الهضم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو الحرقة أو حتى الإمساك. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في الجهاز الهضمي إلى تقليل الأكل وبالتالي فقدان الوزن.

 

سيدتي 

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