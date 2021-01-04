هذا ما يكشفه تنمّل اليدين عن صحتكم !

الوكيل الاخباري - نشعر بين الحين والآخر بتنمّل وحكاك ووخز في اليدين، وقد يرتبط هذا ببعض العوامل الصحية، ومنها:

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- النقص في الفيتامينات وخصوصاً B وB1 وB6 وB12 إضافة إلى الفيتامين E. كما يمكن أن يدل هذا على ارتفاع في مستوى الفيتامين D أو الفيتامين B6.



- الالتهابات التي يمكن أن تسبب الشعور بالبرد أو الحرارة على مستوى الجلد كما بالوخز بين الحين والآخر.



- تناول بعض أنواع الأدوية مثل تلك المضادة للالتهابات وللفيروسات، فضلاً عن التعرّض للسموم الموجودة في المحيط والناتجة من التلوث وغيره.



- بعض الأمراض المرتبطة بالكبد والدم، فضلاً عن الاضطرابات الهرمونية المختلفة والسكري.



- التعرّض للّسع من بعض الحشرات أو لِعَضّ الحيوانات، وهو ما يمكن أن يُصيب الشخص بمرض "ليم" الذي يؤدي إلى ظهور أعراض مثل تخدّر اليدين.



- ومن أسباب تنميل اليدين أيضاً، المشاكل الدماغية والأزمات القلبية والنوع الثاني من السكري أو ضعف نشاط الغدة الدرقية. ومن المهم مراقبة الأعراض دائماً للتواصل مع الاختصاصي وتشخيص الحالة جيداً للحصول على العلاج المناسب.

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