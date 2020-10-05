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الإثنين، 05-10-2020 11:05 ص

هذا ما يكشفه تورّم أصابع القدمين عن صحتك

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن يرسل الجسم بعض الإشارات التي قد تدل على المعاناة من مشاكل صحية جدية. ومنها مثلاً تورّم أصابع القدمين، الذي قد يشير الى المعاناة من التهاب المفاصل الصدفية. أما إذا ترافق هذا التورّم مع أعراض أخرى مثل الحكاك والتهيّج فمن الضروري في هذه الحالة استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

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ومن الإشارات الدالة على أمراض أيضاً، فقدان الشهية المفاجئ، وهو ما يمكن أن يكشف اضطراباً على مستوى عملية الأيض أو المعدة والمريء. ومنها كذلك المعاناة من ضيق التنفس في الأماكن المغلقة، وهو ما يستدعي الذهاب إلى عيادة طبيب القلب أو اختصاصي الغدة الدرقية من أجل إجراء الفحوص اللازمة.


كذلك يمكن الجسم أن يعلن معاناته من بعض الأمراض من خلال دلالات بسيطة لا يعيرها الكثيرون أي أهمية، ومنها الحكاك الجلدي غير المبرّر. فقد يؤشر هذا على الإصابة بمرض السكري أو على مواجهة مشكلة أخرى هي الحساسية تجاه بعض أنواع الطعام. ومن الممكن أن يرتبط هذا بمشكلة في الغدد الصمّاء.

 

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