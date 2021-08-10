الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 03:58 م

هذه أبرز مضاعفات سكر الحمل

اعراض_سكر_الحمل


الوكيل الإخباري - لقد وجد أن حوالي 10% من الحوامل يكتشفن بالصدفة إصابتهن بسكري الحمل في النصف الثاني من الحمل، على الرغم من عدم وجود أي أعراض لديهن. وقد لا تظهر أبدًا علامات على سكري الحمل لدى معظم النساء الحوامل، وهذا هو السبب في أن طبيبكِ يجب أن يفحصكِ بحثًا عنه، وعادةً ما يتم التأكد من وجود أو عدم وجود سكري الحمل عن طريق فحص الدم الذي يتم بين الأسبوعين الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الحمل.

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وتتضمن العلامات التي قد تدل على الإصابة بالسكري ما يلي:

 

- الإرهاق إذا بدت علامات التعب والإرهاق واضحة على الحامل حتى عندما لا تفعل الكثير من الأعمال أو عندما تشعر بالارهاق في ساعات اليوم المبكرة وبعد قسط كاف من النوم، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد إجهاد الحمل، فاستشيري طبيبك، خصوصا إذا كنتِ معرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل.

- جفاف الفم قد يترافق جفاف الفم جنبًا إلى جنب مع زيادة عطشكِ، وقد ترغبين في شرب المزيد من الماء للتخلص من الشعور بالجفاف. ويمكن أن يكون كلاهما عرضاً لسكري الحمل.

 

* أعراض سكري الحمل على الجنين ومضاعفات لاحقة :

 

- زيادة وزن الطفل عند الولادة يُمكن أن يتسبَّب ارتفاع مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي لدى الأمهات في زيادة نمو أطفالهم أكثر من المعتاد. يُصبح الأطفال ذوو الوزن الزائد، الذين يزنون أكثر من 4 كغم، أكثر عرضةً للانحشار بداخل قناة الولادة، أو لحدوث إصابات لهم أثناء الولادة أو الحاجة إلى العملية القيصرية.

 

- الولادة المُبكِّرة (قبل الموعد) قد يَزيد ارتفاع سكر الدم من خطورة تعرُّض الأمهات للمخاض المُبكِّر وولادة طفلها قبل موعده. أو اللجوء إلى الولادة المُبكِّرة لكبر حجم الطفل.

- صعوبات خطيرة في التنفُّس قد يُصاب أطفال الأمهات ممن لديهنَّ السكري الحملي عند ولادتهم مُبكِّرًا بمتلازمة ضيق التنفُّس، وهي حالة تجعل التنفُّس صعبًا.

- انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم) يُصاب أطفال الأم المصابة بالسكري الحملي في بعض الحالات بانخفاض في سكر الدم بعد الولادة بوقت قصير. يُمكن أن يتسبَّب نقص سكر الدم لدى الطفل في حدوث النوبات الـمَرَضية الحادة (التشنجات). ويمكن للتغذية الفورية ومحلول الغلوكوز من خلال الوريد في بعض الحالات إعادة سكر دم الطفل للمستوى الطبيعي.

- السِّمنة وداء السكري من النمط الثاني لاحقًا في الحياة.. يتعرَّض أطفال الأمهات ممن لديهنَّ السكري الحملي لخطر أعلى للإصابة بالسِّمنة وداء السكري من النمط الثاني لاحقًا في الحياة.

- وفاة الجنين يُمكن أن يتسبَّب عدم معالجة السكري الحملي في وفاة الطفل، سواء قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.

 

المصدر - صحتك 



 




 

 


 

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