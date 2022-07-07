الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 01:58 م

هذه الأطعمة تبقيكِ بعيدة عن السرطان

dd388f47-5ceb-4330-9896-ca8745b950b2


الوكيل الإخباري - مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية تتفاعل مع الجذور الحرة وتبطل مفعولها، وبالتالي تمنع أي ضرر يحدث داخل الجسم، لهذا السبب يشار إليها باسم "كاسحات الجذور الحرة".

اضافة اعلان


وينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة لتحييد الجذور الحرة، التي تعرف باسم "مضادات الأكسدة الذاتية"، لكن أجسامنا تحتاج إلى مصادر خارجية إضافية لتعزيز عمل مضادات الأكسدة، ويتم ذلك من خلال نظام غذائي صحي، يحتوي على الفواكه والحبوب والخضروات. 


دور الجذور الحرة في تطور السرطان 
الجذور الحرة هي مواد كيميائية شديدة التفاعل قد تضر الخلايا، ويتم إنتاجها بشكل طبيعي داخل الجسم، وتلعب دوراً مهماً للغاية في عدد من العمليات الخلوية الطبيعية، ومع ذلك يمكن أن تكون خطرة على الجسم بتركيزات عالية، ويمكن أن تلحق الضرر بالمكونات الرئيسية للخلية، بما في ذلك: البروتينات والحمض النووي وغشاء الخلية، وقد يساهم هذا الضرر الناجم عن الجذور الحرة في تطور السرطان والحالات الصحية الرئيسية الأخرى. 


هل يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان؟ 
مضادات الأكسدة ضرورية، عندما يتعلق الأمر بمكافحة أمراض مثل السرطان، إليكِ كل ما تجب معرفته عن مضادات الأكسدة وكيف تعمل، وما الدور الذي تلعبه في الوقاية من السرطان، وكيف يمكن الحصول على حصتها من مضادات الأكسدة: 


دور مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان: 
تنتج أجسامنا الجذور الحرة، عندما نتعرض للسموم البيئية، مثل: دخان السجائر والأشعة فوق البنفسجية للشمس وتلوث الهواء، وما إلى ذلك، فهي تتجول داخل الجسم وتسبب التهاباً مزمناً، وتعمل مضادات الأكسدة عن طريق تتبع هذه الجذور الحرة داخل الجسم وتحييد تأثيرها الضار على الجسم، وهذا يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم أكثر صحة وأقل عرضة لأن تصبح سرطانية. 


ويمكن الحصول على الكثير من مضادات الأكسدة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومغذٍّ، وجميع الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل: الطماطم والفراولة والبروكلي والبطاطا الحلوة والجزر والسبانخ والحمضيات غنية بمضادات الأكسدة، كما تعد المكسرات والبذور والحبوب أيضًا من أهم مصادر مضادات الأكسدة. 


المكملات المضادة للأكسدة ليست كافية: 
يعتقد معظم الناس أنه إذا كان بإمكان الطعام أن يوفر الكثير من مضادات الأكسدة، فسيكون من الأفضل تناول مكملاته، لكن ليست هذه هي المسألة، فلا يوجد دليل متاح يثبت أن المكملات المضادة للأكسدة يمكن أن تمنع السرطان أو أمراضاً أخرى، وتحتوي المكملات أيضاً على شكل واحد فقط من مضادات الأكسدة، على عكس المواد الغذائية التي توفر أشكالًا مختلفة من مضادات الأكسدة. 


التغذية السليمة أثناء العلاج من السرطان:
نعلم أنه قد يكون من الصعب تناول المزيد أثناء علاج السرطان، لكن لا يبدو أن لمكملات مضادات الأكسدة آثاراً مفيدة، بل قد تؤدي أحياناً إلى نتائج أسوأ، لذلك من الأفضل التركيز على التغذية الجيدة بشكل عام من خلال استهلاك الكثير من الفواكه والخضروات أثناء علاج السرطان.


استشيري طبيبك قبل تناول مكملات مضادات الأكسدة:
يجب على المرء دائماً التحدث إلى طبيبه، قبل تناول أي نوع من المكملات الغذائية، لتلبية الكميات المطلوبة من مضادات الأكسدة، وإذا كنتِ تحصلين على مضادات الأكسدة من مصادر غذائية، فلا بأس بذلك لكن من المهم أن تأخذي رأي الطبيب. 

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
header_image_The-many-uses-of-baby-powder-fustany-beauty-skincare-main-image

بودرة الأطفال.. هل يمكن استخدامها بدلاً من الشامبو الجاف؟

20220306134540640

نصائح مهمة تساعد على التحكم في الغضب

157504389

لا تجعلي حرارة الصيف تضر بصحتك.. احذري التجفاف

-e1623358908915

الأطعمة التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

5dff995f96674

مشروبات ديتوكس تناوليها صباحاً لإنقاص الوزن

download

7 وجهات شاطئية بأسعار معقولة حول العالم

أخبار متعلقة
cells-17886

تغييرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن

1475416998849868000

تعرف على أفضل أنواع الخضروات التي يجب تناولها يوميا

2019_11_5_13_58_7_75

بديلة للأدوية.. فواكة وخضروات غنية بالفوليك أسيد

أطعمة_تساعد_على_الوقاية_من_سرطان_الثدي

خضار تساعد في الوقاية من السرطان

6

خضروات عند طهيها تصبح مغذية أكثر - تفاصيل

tbl_articles_article_18227_63

لهذه الأسباب تناول هذه الخضروات مسلوقة