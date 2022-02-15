هذه الأطعمة تزيد من دهون الذراعين

الوكيل الإخباري - مع وجود العديد من الأطعمة والأطباق اللذيذة، كثيراً ما نجد صعوبة في مقاومتها ونقع في فخ الإكثار منها أو التركيز عليها، مما يؤدي في النهاية إلى مواجهة مشكلة في الوزن أو زيادة الدهون في أجزاء معينة من الجسم.

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وفيما يلي نستعرض بعض الأطعمة التي تساهم في زيادة دهون الذراعين؛





اللحوم الحمراء

على الرغم من فعالية اللحوم الحمراء في تعزيز بناء العضلات، إلا أن الإكثار منها يساهم في زيادة الوزن والدهون، خاصة في الذراعين وذلك لاحتوائها على كل من البروتين والدهون.



الدقيق المكرر

على الرغم من شيوع استخدام الدقيق والخبز الأبيض المكرر، إلا أنه من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من دهون الذراعين، فهو يحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف وثبت أنه يرتبط بزيادة الوزن بنسبة 40%.

الزبدة

على الرغم من مزاياها، إلا أن الإفراط في استهلاك الزبدة يساهم في تراكم وزيادة السعرات الحرارية، مما يؤدي لزيادة دهون الجسم، خاصة منطقة الذراعين.

الحلويات والوجبات السريعة

من الشوكولاتة والبسكويت إلى الوجبات السريعة، الإكثار من هذه النوعية من الأطعمة لا يساهم فقط في زيادة دهون البطن، بل الذراعين أيضاً لأنها غالباً ما تعتمد على نسبة عالية من السكر.



- إضافة إلى ذلك، تساهم المشروبات الغازية والعصائر المصنعة المحلاة في زيادة دهون الذراعين.

زهرة الخليج