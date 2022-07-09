هذه الأطعمة تساعد على تقوية الذاكرة

الوكيل الإخباري - هذه الاطعمة تساعدك على تحسين صحة الدماغ، وتقوية الذاكرة بينها وهذا امر معروف ان الزعتر يساعد على تقوية الذاكرة، لأنه يعمل على تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ.



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يمكن تناوله برشة على المأكولات او بشكل زعتر اخضر في السلطات. الجوز يساعد في تحسين صحة الدماغ فهو غني بمضادات الاكسدة والاوميغا 3 المفيدة للصحة بشكل عام.



الافوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد، من بينها فيتامين أ وفيتامين سي، وهما فيتامينان يساعدان على نقل الاكسجين إلى الدماغ، شرب البابونج او اليانسون قبل النوم يساعد على الاسترخاء مما يساعد على النوم وعدم النسيان والتركيز.

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