هذه الأطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

الوكيل الإخباري - من المهم توخي الحذر، ليس فقط بشأن ما نأكله، لكن أيضاً وقت تناوله. لذا، في حين أن عدداً من الأطعمة الصباحية الأساسية المفضلة لديك قد لا تكون الخيار الأفضل، لاتزال هناك بدائل مختلفة يمكنك تناولها على معدة فارغة، ستساعد أيضاً على الابتعاد عن عاداتك الغذائية الصباحية.

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إذْ يمكنك البدء بتناول فواكه، مثل: البطيخ الأحمر، المكون من 90% من الماء، أو عصيدة منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالمواد الغذائية، أو تناول التمر، أو دقيق الشوفان، أو البيض، أو المكسرات، أو العسل، أو التوت البري؛ فالتنوع المتاح صحي ولذيذ وآمن على المعدة.

وفي ما يلي، قائمة من الأطعمة الواجب تجنبها عندما تكون المعدة فارغة:

الخضروات النيئة:

لا شك بأن تناول الخضروات النيئة مفيد وصحي، لكن ليس على معدة فارغة، فالطماطم مليئة بالعناصر الغذائية، وكميات عالية من فيتامين (C)، إلا أنها تحتوي أيضاً على مستويات عالية من حمض التانيك، الذي يزيد حموضة المعدة، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث قرحة في المعدة؛ لذلك يمكنك تأخير تناول الطماطم مع سلطة الغداء أو العشاء.



اللبن الزبادي:

السبب الرئيسي لتجنب تناول اللبن الزبادي على معدة فارغة، هو أن فوائد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة فيه تصبح غير فعالة بسبب ارتفاع حموضة المعدة، لذلك تحصل على القليل جداً من الفوائد الصحية من اللبن الزبادي عند تناوله أول شيء في الصباح.

السكر المعالج:

ندرك جميعاً أن الإفراط في تناول السكر ضار بالصحة، لكن هل تعلم أن السكر المضاف إلى معظم الأطعمة المصنعة، مثل: شراب الذرة العالي الفركتوز، والمحليات الأخرى، له التأثير نفسه على الكبد، مثل شرب الكثير من الكحول، وتتم مقاومة السكر الموجود بشكل طبيعي في الفاكهة، من خلال الألياف الموجودة فيه، لكن الكميات الكبيرة من الفركتوز، خاصةً على معدة فارغة، تؤثر على الكبد بشكلٍ سيئ، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.

الموز:

يعتبر الموز من أشهر الأطعمة التي تعتمد في الحمية الغذائية، إذ إنه يشبع ويساعد في تخفيف الإمساك، ويعتبره بعض خبراء الصحة غذاءً ممتازاً، لكن الموز يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى اختلال توازن المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم، إذا كنت تأكل الموز على معدة فارغة تماماً، ويعتبر الموز مثالاً بارزاً على تناول الطعام المناسب في الوقت الخطأ.

الشاي والقهوة:

شرب القهوة على معدة فارغة يزيد الحموضة، ما يسبب بدوره حرقة المعدة وعسر الهضم طوال اليوم، أما شرب الشاي على معدة فارغة، فإنه يمكن أن يثبط إفراز العصارة المعدية، ويقلل الصفراء والحمض في المعدة، ما يساعد في الهضم الكلي للأطعمة، وهو ضروري لعملية إفراز الكوليسترول الزائد من الجسم.

الحمضيات:

قد تزيد الحمضيات، مثل: الجوافة والبرتقال، إنتاج الحمض في معدتك، ما يزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة، وقرحة المعدة. ويمكن للجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز في مثل هذه الفاكهة أن تبطئ الجهاز الهضمي، إذا جرى تناولها على معدة فارغة.

البهارات:

تناول الأطعمة الحارة أول شيء في الصباح يسبب زيادة في إفراز الأحماض بالمعدة، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بالمستقبل، ونظراً لوجود الكابسيسين، قد لا يكون تناول الأطباق الحارة كوجبة أولى في اليوم فكرة جيدة، إذْ يمكن أن يؤدي تناول البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة إلى تهيج بطانة المعدة، ما قد يؤدي إلى تفاعلات حمضية وتشنجات، فهي نفاذة بطبيعتها، ويمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.

المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية ضارة بالصحة، بغض النظر عن الوقت الذي نشربها فيه من اليوم، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة، حيث تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة، ما يسبب مشاكل صحية مختلفة، مثل: الغثيان والغازات، وتفرز معدتك الحمض للمساعدة في هضم طعامك، وإذا لم يكن هناك طعام في بطنك، فأنت تقوم فقط بإدخال حمض إضافي في جهازك الهضمي، ما قد يؤدي إلى تقلصات في المعدة أو ألم.

الحلويات:

لا تأكل الحلوى على معدة فارغة، لأن البنكرياس بعد الاستيقاظ لا يستطيع إنتاج كميات كافية من الأنسولين، وسيكون الأمر محفوفاً بالمخاطر إذا تناولت الحلويات في الصباح بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

زهرة الخليج

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