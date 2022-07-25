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الإثنين، 25-07-2022 07:53 ص

‫هذه التغيرات الجلدية تنبئ بمرض السكري

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الوكيل الإخباري - قالت جمعية السكري الألمانية إن بعض ‫التغيرات الجلدية تنذر بالإصابة بداء السكري، أبرزها البقع البنية ‫المستديرة، والتي تتخذ شكل الندبات.

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‫وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات الجلدية غالبا ما تظهر على قصبة الساق ‫والقدمين والساعدين.


‫ومن العلامات التحذيرية الأخرى العدوى الفطرية الشديدة في منطقة الإبط ‫أو الفخذ.


وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه التغيرات ‫الجلدية، ولا سيما إذا كانت مصحوبة بالأعراض المميزة لداء السكري ‫والمتمثلة في العطش الشديد وكثرة الرغبة في التبول وفقدان الوزن.


‫من ناحية أخرى، أوصت الجمعية مرضى السكري بالعناية اليومية بالجلد ‫باستخدام منتجات العناية المرطبة، والتي تحتوي على الجلسرين والبانثينول ‫والألوفيرا وفيتامين "إي" (E) واليوريا.

 

الجزيرة نت

 


 




 

 


 

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