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الخميس، 27-05-2021 12:57 م

هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

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الوكيل الاخباري - كشف أستاذ المناعة والحساسية، الدكتور أمجد حداد، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحاً أن أهم تلك الفئات مرضى HID والمناعة المكتسبة وغير المكتسبة والمولودون بها كعيب خلقي ومريض السكر الذي يتناول الكورتيزون بنسبة كبيرة.

وقال حداد، خلال مداخلة هاتفية أمس على قناة "تين"، إن العلم يُثبت أن الجميع معرَّض للإصابة بالفطر الأبيض والأسود، مشيراً إلى أن تلك الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة.

وأضاف حداد أن الفطر الأسود موجود في الأماكن المغلقة على الأسطح والفاكهة غير المغسولة، لكن لا يجرؤ أن يهاجم جسم الإنسان نظراً إلى قوة المناعة، محذراً من أن محاولة علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) دون إشراف طبيب مختص قد تسبب الإصابة بالفطر الأسود.

وأكد أن الإصابة بالفطر الأسود لا تنتقل عن طريق العدوى إلا في حال التعرض للظروف التي تعرَّض لها الشخص المصاب، مشدداً على ضرورة أخذ الحذر من تناول أي أدوية دون الإشراف المباشر من الطبيب.

وذكر أن تناول المضادات الحيوية خلال الإصابة بفيروس كورونا تعمل على تقليل المناعة، لافتاً إلى أنها تجعل الجسم وسطاً ملائماً لهذا النوع من الفطريات.

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المصدر : البيان

 




 

 


 

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