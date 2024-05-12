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الأحد، 12-05-2024 01:14 م

هذه الفيتامينات والمعادن سر صحة وجمال شعرك

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الوكيل الإخباري - يمكن للمرأة التمتع بشعر صحي وجميل من خلال إمداد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن المهمة، التي تساعد على نمو الشعر من ناحية وتحول دون تقصفه وسقوطه من ناحية أخرى.

فيتامين B7
وأوضحت مجلة “Stylebook” أن فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم "البيوتين" أو فيتامين H يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر، مشيرة إلى أن مصادره الغذائية تتمثل في الكبد وصفار البيض ورقائق الشوفان وجنين القمح والمكسرات وفول الصويا والطماطم والسبانخ والحبوب والفٍطر.

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الحديد
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نمو الشعر يحتاج إلى الحديد، الذي تتمثل مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والبقوليات كالعدس وفول الصويا والمكسرات.


الزنك
كما يحتاج الشعر إلى الزنك لإنتاج الكيراتين المحتوي على البروتين، وهو المكون الرئيسي للشعر، كما أن الزنك ضروري أيضاً لتكوين الكولاجين المهم لجمال الشعر.
وتتمثل المصادر الغذائية للزنك في اللحوم والجبن والحليب والبيض ومنتجات الحبوب مثل دقيق الشوفان والمكسرات مثل الجوز أو الفول السوداني.


اليود
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع اليود بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر؛ حيث إن نقصه يؤثر بالسلب على وظيفة الغدة الدرقية، ما يتسبب في تقصف وتساقط الشعر.


وتتمثل المصادر الغذائية لليود في اللبن ومنتجات الألبان والأسماك البحرية كالسلمون والماكريل والخضروات الخضراء كالبروكلي والسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى ملح الطعام المدعم باليود.

 

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