هذه هي الطرق الغير جراحية لإزالة الدهون الزائدة

الوكيل الإخباري - هناك عدد من أساليب تنسيق قوام الجسم وإزالة الدهون التي يُروج لها على أنها بدائل لعملية شفط الدهون، لكن تلك الأساليب لا تحقق نتائج كبيرة مثل عملية شفط الدهون.

اضافة اعلان



ما هي الطرق غير الجراحية لإزالة الدهون الزائدة؟



تستهدف غالبية الأساليب الحديثة إزالة دهون الجسم باستخدام الطاقة المتولدة في الغالب من الحرارة أو البرودة أو الأشعة لتدمير الخلايا الدهنية، وفي ما يلي أمثلة تبين الطرق غير الجراحية لتقليل الدهون في الجسم:



- التبريد الشديد (تحلل الدهون بالتبريد).

- الموجات فوق الصوتية.

- الموجات الضوئية (الليزر).

- موجات الراديو (التردد اللاسلكي).



وبدائل شفط الدهون لا تفيد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لكنها للأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي بشكل عام ولكن لا يزال لديهم بعض المناطق الخاصة في الجسم التي بها دهون زائدة ولم يتم التخلص منها باتباع نظام حمية غذائي ولا ممارسة الرياضة.

تختلف النتائج باختلاف الأفراد والأساليب المستخدمة، وقد يستلزم الأمر إجراء جلسات علاج متعددة. وإذا كنت مهتمًا بالبدائل غير الجراحية لشفط الدهون، فاستشر الطبيب. وفي هذه الأثناء، لا تتوقف عن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، فلا تزال تلك الطرق هي أساس برنامج تقليل الدهون الزائدة في الجسم بشكل عام.

ما هي الطرق الجراحية لتخفيض الوزن؟

هناك عمليات جراحية عديدة لعلاج السمنة المفرطة التي لا تستجيب للحمية الغذائية والرياضة المنتظمة. نذكر منها:



- عملية شفط الدهون.

- عملية تكميم المعدة.

- عملية قطع وتصغير المعدة.

- عملية مجازة المعدة.

- عمليات مختلفة لقطع أجزاء من المعدة والأمعاء الدقيقة.



تفيد معظم هذه العمليات في تخفيض الوزن بشكل جيد، وبعض هذه العمليات تفيد أيضاً في السيطرة على داء السكري وارتفاع ضغط الدم. كما أن لكل من هذه العمليات ميزات ومخاطر تجب على الطبيب مناقشتها مع المريض لانتقاء أفضل العمليات التي تناسب كل مريض بذاته.