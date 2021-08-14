السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 07:32 م

هذه هي الوجبة رقم 1 للجسم

بياض


الوكيل الإخباري - أكدت الدكتورة والخبيرة  لورا فرواك، مؤلفة كتاب يتحدث عن أفضل الأطعمة الصديقة للتمثيل الغذائي التي يمكن تناولها بشكل منتظم، على وجود طعام شائع جدا قادر على رفع عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان وهو البيض فهو مركب لا يصدق إنه ليس لذيذا فقط، بل هو مغذ ورخيص ومتعدد الاستخدامات وشائع جدا بأسعار معقولة.

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وتعتبر عملية التمثيل الغذائي من أهم العمليات الأساسية التي ينفذها جسم الإنسان، حيث يمكن اختصارها بأنها العملية التي يحول الجسم من خلالها الغذاء والطعام إلى طاقة، ومن دون الطاقة ينهار الجسم، ومن هنا تنبع أهمية وخطورة هذه العملية بالنسبة للإنسان.


وتعزز عملية التمثيل الغذائي من إنتاج الطاقة اللازمة لجسم الإنسان لأداء المهام اليومية وعمل الخلايا والأعضاء، كما تعزز هذه العملية من إزالة الفضلات والسموم من داخل الجسم.


ويسبب التمثيل الغذائي السيئ والبطيء مشاكل كثيرة جدا للإنسان مثل زيادة الوزن واختلال في عمل بعض الأعضاء والوهن وغيرها من المشاكل كما تؤثر بطء عملية الأيض على عمر الإنسان وجيناته.


ووفق المقال المنشور في مجلة "Eat This Not That" الأمريكية، تحت عنوان (الطعام رقم 1 لتعزيز التمثيل الغذائي)،لأن هذه العملية هي المسؤولة عن نمو الجسم وعن نشاطه.


ونوه المقال إلى أن الإنسان بحاجة إلى الطاقة للعمل على مدار اليوم، وتساعد عملية التمثيل الغذائي في إصلاح الخلايا والحفاظ على تدفق الدم وحتى عملية التنفس السليم.

وفي لقاء أجرته المجلة الباحثة والدكتورة، لورا فرواك، مؤلفة كتاب يتحدث عن أفضل الأطعمة الصديقة للتمثيل الغذائي التي يمكن تناولها بشكل منتظم، أشارت الخبيرة إلى وجود طعام شائع جدا قادر على رفع عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.


وأشارت الخبيرة أنه عند النظر إلى خارطة الأطعمة الموجودة والشائعة لاختيار أفضل طعام لرفع عملية التمثيل الغذائي، يمكن القول بأن البيض هو من أفضل الأطعمة التي تستطيع تنفيذ هذه المهمة.


وتقول فوراك: "إنه (البيض) مركب لا يصدق إنه ليس لذيذا فقط، بل هو مغذ ورخيص ومتعدد الاستخدامات وشائع جدا بأسعار معقولة، ولكن كانت هناك عقود من الأبحاث المهمة التي أجريت على وجبات تحتوي على بيض مرتبطة بزيادة الشبع والتمثيل الغذائي والتحكم في الوزن".


تشير فوراك إلى أن "البيض غني بالبروتين والدهون، مما يزيد من التأثير الحراري للطعام، ومن المعروف أيضًا بأن جسمك يحتاج إلى مزيد من الطاقة لهضم البروتين مقارنة بالكربوهيدرات"، وهو ما يوفره البيض.


ويعتبر البروتين أحد العوامل الرئيسية في تحسين أو الحفاظ على التمثيل الغذائي لدينا. وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للغذاء، حيث لوحظ لدى المشاركين الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على 29٪ على الأقل من البروتين كان لديهم معدل استقلاب أعلى بكثير من الأشخاص الذين كان نظامهم الغذائي يحتوي على 11٪ فقط من البروتين.

 

البيان


 




 

 


 

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