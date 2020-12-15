هكذا تؤثر الأصابع في حاسّتَي السمع والبصر

الوكيل الاخباري - يجري الكثير من الخبراء حول العالم الاختبارات والتجارب التي يمكن أن تفسّر كلياً أو جزئياً بعض الأعراض والظواهر الصحية.

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وفي هذا السياق، وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية صلة بين أطراف الأصابع وحاسّتي البصر والسمع، وتوصل هؤلاء إلى أن هذه الأطراف تحتوي على بروتين أطلقوا عليه اسم Usherin وهو يساهم في تعزيز القدرة على اللمس، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً دوراً أساسياً في الرؤية والسمع.



وفي هذا الصدد، قالت عالِمة الأعصاب في الجامعة إيلين لومبكي إن ما تم التوصل إليه مثير للدهشة. وأضافت أن من المدهش فعلاً اكتشاف امكانية استخدام بروتين واحد من أجل أداء وظائف مختلفة.



ورأى الخبراء أن هذا البروتين يؤثر أيضاً في حاسّتَي اللمس والبصر بشكل ملحوظ. وهو ما يفسر في رأيهم تأثير الطفرة في الجين USH2A على النظر والسمع. فهذا الجين يمكن أن يسبب متلازمة "آشر"، وهي عبارة عن مرض وراثي قد يؤدي إلى العمى والصمم ويحول دون القدرة على الإحساس بالاهتزازات الخفيفة في أطراف الأصابع.



ولهذا يُجري الباحثون اختبارات قد تساعد على معرفة كيفية عمل هذا الجين من أجل كشف طريقة التعامل معه والتحكّم به.

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