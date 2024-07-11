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الخميس، 11-07-2024 11:45 ص

هكذا تتعامل مع السلوك العدواني لمرضى ألزهايمر

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الوكيل الإخباري- يعتبر السلوك العدواني من الأعراض الشائعة لدى مرضى الزهايمر. فما أسباب ذلك وكيف يمكن مواجهته؟

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للإجابة على هذا السؤال، أوضحت مبادرة أبحاث الزهايمر الألمانية أن مرضى الزهايمر يعيشون بشكل متزايد في واقعهم الخاص، ما يعني أن العمليات المألوفة تصبح بشكل مفاجئ غريبة بالنسبة لهم، ولم يعدوا يفهمون سلوك الآخرين، ما يسبب لهم إزعاجًا كبيرًا ويجعلهم غاضبين أو حتى عدوانيين.


الهدوء والصبر
وعن كيفية التعامل مع السلوك العدواني لمرضى الزهايمر، أوصت المبادرة أقارب المرضى بالتحلي بالهدوء والصبر مع العمل على التهدئة من روع المرضى وطمأنتهم من خلال التعبير عن تقديرهم والتعاطف معهم. وينبغي أيضًا التحدث مع المرضى ببطء ووضوح مع استخدام جمل قصيرة وطرح أسئلة يتم الإجابة عليها بنعم أو لا، كما يمكن أيضًا استخدام الإيماءات ولغة الجسد لمزيد من التفاهم.


الالتزام بالروتين المعتاد
ومن المهم أيضًا أن يتسم مسار الحياة اليومية لمرضى الزهايمر بالبساطة والنظام، حيث ينبغي الالتزام بالروتين المعتاد مع عدم تغيير مواضع الأشياء في المنزل والإبلاغ عن المواعيد المهمة بشكل مبكر على نحو كاف، مع مراعاة الحد من المثيرات المسببة للسلوك العدواني مثل الضوضاء والأضواء الساطعة قدر المستطاع.

 

 

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