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الثلاثاء، 05-04-2022 01:56 م

هكذا تستغل شهر رمضان لتنقية جسمك من السموم

السموم


الوكيل الإخباري - يرى الكثير من خبراء التغذية في شهر رمضان المبارك فرصة مهمة لتنقية الجسم من السموم من طريق إدخال بعض الأطعمة الى الوجبات اليومية خلال الإفطار والسحور.

تبدأ العملية بتناول البروتينات لأنها تساعد على إصلاح التالف من أنسجة الجسم، كما أنها ترفع من معدل كريات الدم الحمراء والتي تصل إلى الأنسجة وتنشّط الدورة الدموية، مما يعزز صحة الجسم والكبد، وأفضل نوع بروتين تتناوله على الإفطار في رمضان هو البروتينات الخالية من الدهون، والدهون غير المشبعة مثل المكسّرات، الجوز، الأسماك، الدجاج، مع تجنّب تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب والبيض.

يُنصح كذلك بإضافة الثوم والبروكلي والسبانخ الى الوجبات اليومية، بهدف تقوية المناعة وتعزيز عملية الأيض وتقوية العظام، فهذه الأطعمة الموجودة في كل منزل تنقّي الجسم بأكمله من السموم، ويمكن تناولها مطبوخة أو مضافة إلى طبق السلطة أو في شكل عصير أخضر.

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ويساعد كوب من عصير الغريب فروت عند وجبة الإفطار في تنظيف الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامين "C"، لذا فتناول الغريب فروت لن يساعد فقط في الحفاظ على رشاقة الجسم، بل إنه ينقّي أيضاً الجسم من السموم.


ومن العادات الجيدة أيضاً خلال الشهر الفضيل، أن تحتسي فنجاناً من الشاي الأخضر بعد تناول وجبة الإفطار بقليل، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحسّن عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على وزن مثالي، والشاي يخلّص الجسم من السموم بطريقة طبيعية.

 

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