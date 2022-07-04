الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

الملك يهنئ بعيد استقلال الجزائر

المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الكندية في عمان

مواطن يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

8 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد – عمّان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الإثنين، 04-07-2022 12:48 م

هكذا تضبطين زيادة الوزن أثناء الحمل

علاج_زيادة_الوزن_في_الحمل


الوكيل الإخباري - أشهر الحمل ليست الوقت المثالي لخفض الوزن، وإنما زيادته والتي تعد إحدى أكثر العلامات الإيجابية لحمل صحي. لكن سيكون عليك إجراء بعض التغييرات في نمط التغذية، مثلاً ستتناولين المزيد من الفواكه بدلاً من الآيس كريم الذي لا يجب استبعاده تماماً!

وإذا كنت تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، فيمكنك تحسين نظامك الغذائي عن طريق الاستغناء عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر وممارسة بعض التمارين الرياضية.

ما الطريقة الصحية لزيادة الوزن؟

من الأفضل زيادة الوزن تدريجياً. ضعي في اعتبارك أن زيادة الوزن تختلف من امرأة لأخرى، وأن الوزن الذي تكتسبينه أثناء الحمل يعتمد على عوامل عديدة. لذا ركزي على تناول طعام صحي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والنشويات المعقدة، والفواكه، والخضروات، والبروتين الخالي من الدهون، والحليب قليل الدسم، والأجبان المصنوعة من الحليب المبستر، مع قليل من الدهون والسكريات.

وسيكون معدل اكتساب الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأول هو الأقل، ثم يزداد الوزن بثبات بعد ذلك، وغالباً ما تحدث الزيادة الكبيرة في الوزن خلال الثلث الأخير عندما ينمو الطفل أكثر.

كم عدد الوجبات؟

حتى لو لم تكوني جائعة، قد يكون الجنين بحاجة إلى مغذيات، وسيحصل عليها من مخزون جسمك، لذا حاولي تناول الطعام بانتظام لتفادي المشاكل الصحية لاحقاً.

احرصي على تناول 3 وجبات رئيسية، ووجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية.

وإذا كان الغثيان أو النفور من الطعام، أو حرقة المعدة، أو عسر الهضم يجعل تناول الطعام صعباً، تناولي كميات أقل مع زيادة عدد الوجبات لتصبح 6.

سيساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة على الشعور بالشبع وستوفر مزيداً من المغذيات.

ماذا عن الحلوى؟

ليس عليك التخلي عن جميع الأطعمة المفضلة لديك لمجرد أنك حامل. لكن الأطعمة والوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والملح والسكر لا ينبغي أن تكون أساسية في طعامك. مثلاً، بدلاً من رقائق البطاطس المقلية تناولي الفاكهة أو الخضروات المجففة، أو المكسرات.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-291

أعراض الاكتئاب المبتسم التي تبدو على المريض

87017

أفضل تمارين لزيادة الطول عند النساء

714

أطعمة يجب تجنبها لمنع تساقط الشعر

hdl-ve-ldl-kolesterol-ne-ifade-ediyor_20201116091131

احذره.. خطر صامت يسبب السكتة الدماغية

%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_0

اللبن الخام محظور على الحامل

hgfhgfhjdgf

لماذا يعاني كبار السن من فقدان الكتلة العضلية؟

أخبار متعلقة
-1467050675

احذر الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد لهذه الأسباب

6

رسائل تحذيرية يحاول جسدك إخبارك بها عند وجود مشكلة صحية

شكل الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل

نصائح للحامل في الأسبوع الخامس من الحمل

article-20

طرق تشخيص وعلاج قرحة المعدة

tbl_articles_article_24418_7147a32c61a-cc8b-440a-9bd0-879e5c6c70bf

أهمية الشوفان للأطفال

2018_2_28_16_11_30_568

مشكلات يسببها الضغط النفسي