هكذا تضبطين زيادة الوزن أثناء الحمل

الوكيل الإخباري - أشهر الحمل ليست الوقت المثالي لخفض الوزن، وإنما زيادته والتي تعد إحدى أكثر العلامات الإيجابية لحمل صحي. لكن سيكون عليك إجراء بعض التغييرات في نمط التغذية، مثلاً ستتناولين المزيد من الفواكه بدلاً من الآيس كريم الذي لا يجب استبعاده تماماً!



وإذا كنت تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، فيمكنك تحسين نظامك الغذائي عن طريق الاستغناء عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر وممارسة بعض التمارين الرياضية.



ما الطريقة الصحية لزيادة الوزن؟



من الأفضل زيادة الوزن تدريجياً. ضعي في اعتبارك أن زيادة الوزن تختلف من امرأة لأخرى، وأن الوزن الذي تكتسبينه أثناء الحمل يعتمد على عوامل عديدة. لذا ركزي على تناول طعام صحي يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والنشويات المعقدة، والفواكه، والخضروات، والبروتين الخالي من الدهون، والحليب قليل الدسم، والأجبان المصنوعة من الحليب المبستر، مع قليل من الدهون والسكريات.



وسيكون معدل اكتساب الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأول هو الأقل، ثم يزداد الوزن بثبات بعد ذلك، وغالباً ما تحدث الزيادة الكبيرة في الوزن خلال الثلث الأخير عندما ينمو الطفل أكثر.



كم عدد الوجبات؟



حتى لو لم تكوني جائعة، قد يكون الجنين بحاجة إلى مغذيات، وسيحصل عليها من مخزون جسمك، لذا حاولي تناول الطعام بانتظام لتفادي المشاكل الصحية لاحقاً.



احرصي على تناول 3 وجبات رئيسية، ووجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية.



وإذا كان الغثيان أو النفور من الطعام، أو حرقة المعدة، أو عسر الهضم يجعل تناول الطعام صعباً، تناولي كميات أقل مع زيادة عدد الوجبات لتصبح 6.



سيساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة على الشعور بالشبع وستوفر مزيداً من المغذيات.



ماذا عن الحلوى؟



ليس عليك التخلي عن جميع الأطعمة المفضلة لديك لمجرد أنك حامل. لكن الأطعمة والوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والملح والسكر لا ينبغي أن تكون أساسية في طعامك. مثلاً، بدلاً من رقائق البطاطس المقلية تناولي الفاكهة أو الخضروات المجففة، أو المكسرات.

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