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الإثنين، 26-09-2022 09:58 ص

هكذا يقلل مريض السكري خطر الإصابة بالخرف

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة صينية حديثة إن المصابين بالسكري من النوع2 يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف إذا اتبعوا خيارات صحية في نمط الحياة، وخاصة: التدخين والوزن.

ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي"، تعد الإصابة بمرض السكري أيضاً عامل خطر للإصابة بالخرف، وخاصة السكري من النوع الثاني.

واعتمدت الدراسة على بيانات 160 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، متوسط أعمارهم 60 عاماً، وبينهم 12 ألف مصاب بالسكري من النوع2، وتمت متابعة بياناتهم لمدة 12 عاماً.

ووجدت النتائج أن اتباع العادات الحياتية التالية يقلل خطر إصابة مريض السكري بالخرف:

• عدم التدخين.
• تفادي استهلاك الكحول.
• النشاط البدني المنتظم.
• تناول نظام غذائي صحي.
• الحصول على قسط كافٍ من النوم.
• اتباع سلوك أقل خمولاً.
• وجود اتصال اجتماعي متكرر.

وعرّف فريق البحث من جامعة شنغهاي النشاط البدني المنتظم بأنه ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، مثل المشي أو ركوب الدراجة، أو التمارين المكثفة لمدة 75 دقيقة كل أسبوع.

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