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السبت، 21-05-2022 04:13 م

هكذا يمكن تجنب الإصابة بجدري القرود

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الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا NHS  الطرق الصحيحة لتجنب الاصابة بجدري القرود.

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واضافت الهيئة، أنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أو استخدام معقمات اليدين المحتوية على الكحول.


وشددت الهيئة على تناول اللحوم المطبوخة جيداً فقط، وعدم تناول أو لمس لحوم الحيوانات البرية (لحوم الطرائد).


كما وجهت بعدم الاقتراب من الحيوانات البرية أو الضالة، بما في ذلك الحيوانات النافقة والحيوانات التي تبدو مريضة.


أما في ما يخص التواصل بين البشر فتنصح الهيئة بعدم مشاركة الفراش أو المناشف مع أشخاص مريضين وقد يكونون مصابين بجدري القرود.

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