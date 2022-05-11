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الأربعاء، 11-05-2022 03:59 م

هل أنتم من عشاق القهوة المثلجة؟ إليكم تأثيرها على الصحة

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن القهوة من المشروبات الأكثر استهلاكاً حول العالم وهو مصدر لبعض مضادات الأكسدة الغذائية، وقد أثبتت العديد من الدراسات، أن تناول القهوة باعتدال (1-2 كوب في اليوم) له فوائد صحية ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

وفي الفترة الأخيرة ازداد الطلب على القهوة المثلجة بشكل كبير، وأكد خبير التغذية فيكي إدجسون، ان للقهوة الباردة فوائد أكثر من الساخنة، إذ تعتبر أقل حموضة وأكثر قلوية، ومن المعروف أن المواد الغذائية القلوية مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

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وأكد أنها تعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية، وتُقلل من خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات، بما فيها سرطان الكبد. وتُقلل من خطر الإصابة بداء السكري.


ولفت الى ان القهوة الباردة تساعد كذلك في تحسين مستوى الكولسترول في الدم، ولكن هذا لا يعني بأنه لا أضرار لها، بل هي تؤدي الى فقدان الشهية، القلق والاضطراب.


وكذلك قد تسبب زيادة الوزن بسبب السكريات المضافة اليها. ويمكن ان تتسبب في التهاب الحلق ومغص البطن.


وأكد الخبير أنه يُفضل تجنب تناول القهوة المثلجة على الريق، إذ يُعتبر أفضل وقت لشربها بعد تناول الطعام بحوالي ساعتين إلى 3 ساعات.

 

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