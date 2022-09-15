هل الأرق من أعراض نقص فيتامين د؟

الوكيل الإخباري - إذا كنت تتصفح هاتفك المحمول بلا تفكير حتى وقت متأخر من الليل، فهذه مشكلة متكررة، ويبدو أن هناك بعض المشاكل في دورة نومك، حيث إن قلة النوم أو الأرق يمكن أن تبقيك مستيقظًا حتى لو كان الجسم متعبًا، ما يتسبب في انخفاض التركيز والإنتاجية.

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وأن هناك الكثير من العوامل المسؤولة عن الأرق المزمن مثل الإجهاد أو ساعات العمل غير المنتظمة أو المرض، فإن نقص المعادن في الجسم يمكن أن يكون أيضًا أحد الأسباب الرئيسية.



وعدم قضاء الوقت الكافي في ضوء الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين د ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وزيادة معدل الأيض والعديد من المشكلات الأخرى.

كيف يساعد فيتامين د في النوم السليم؟

لقد وجد في دراسات مختلفة أن مستقبلات فيتامين (د) توجد في مناطق معينة، حيث يتحكم الدماغ في النوم، ويقال إن هذه المستقبلات تفترض مستوى فيتامين د الذي يؤثر على النوم من خلال الارتباط بهذه المستقبلات.



ما هي مصادر فيتامين د؟

بصرف النظر عن التعرض لأشعة الشمس، هناك العديد من الطرق لزيادة فيتامين د في جسمك، وتتفاعل الأشعة فوق البنفسجية للجزء الفرعي مع الجزيئات الموجودة في جلدك وتصنع فيتامين د.



وبصرف النظر عن الشمس توجد مصادر أخرى لفيتامين (د) مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والحبوب المدعمة ومنتجات الألبان

اليوم السابع

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