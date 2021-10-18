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الإثنين، 18-10-2021 02:14 م

هل الأسبرين مفيد لكبار السن

resized_الاسبرين لا يناسب كبار السن


الوكيل الإخباري - حتى وقت قريب كانت التوصيات العامة لصحة كبار السن تطلب منهم تناول جرعات يومية منتظمة من عقار الأسبرين الشائع الشهير عالمياً وذلك وفق دراسات طبية عديدة، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة كشفت عكس ذلك وحذرت من إفراط كبار السن بتناول الأسبرين.

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الأسبرين لكبار السن:
أوصت لجنة خبراء أميركية بضرورة أن يبدأ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب، تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبة القلبية الأولى لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.

 

وقال فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة، إنه يعتزم تحديث توصياته لعام 2016 في ظل وجود أدلة جديدة على أن خطر الإصابة بنزيف داخلي قد يهدد الحياة، جراء استخدام الأسبرين بانتظام يزيد مع تقدم العمر.

 

أهمية الأسبرين:
تأتي هذه التوصية الجديدة وفق الدراسات الطبية الحديثة خاصة لكبار السن ممن هم فوق عمر 60 عام، وقال جون وونج، العضو بلجنة الخبراء، في بيان: من المهم بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم من 40 إلى 59 عاماً وليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب أن يستشيروا الطبيب ليقرر ما إذا كان أخذ الأسبرين مناسبا لهم.


كما  أوصى فريق عمل الخدمات الوقائية من قبل بألا يستخدم الأسبرين إلا من كان خطر إصابته بنوبة قلبية أو جلطة خلال السنوات العشر التالية من عمره لا يقل عن عشرة في المئة أو من لا يواجه خطرا أعلى من المتوسط للإصابة بنزيف.


كما لا تشمل التوصية الجديدة الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو جلطة ويتناولون الأسبرين يوميا لمنع حدوث مضاعفات لاحقة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

 

المصدر - هي

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