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الإثنين، 31-01-2022 02:28 م

هل الحمل بعد سن الـ35 خطر؟

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الوكيل الإخباري - كشفت طبيبة التوليد وأمراض النساء، فيكتوريا فيسيوك عن مخاطر الحمل التي قد تحدث بعد سن الـ35.

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ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن الطبيبة قولها إن أفضل سن للحمل والإنجاب هو 22 عاماً، مشيرة إلى هذا العمر مناسب من الناحية الفسيولوجية.

 

وأشارت إلى أن الخطر الأول والرئيسي في الحمل بعد سن الـ35 هو احتمال الحمل، ويرجع ذلك إلى أنه بعد سن 30 ينخفض الجهد الإنجابي، يمكن أن يستغرق الأمر شهوراً أو سنوات حتى تنجب طفلاً.

ذلك بالإضافة إلى خطر إنجاب طفل مصاب بخلل في الكروموسومات، وأكثرها شيوعاً "متلازمة داون"، حيث يكون ذلك في سن الأربعين أعلى بـ10 مرات من 30، وفقاً للطبيبة.

 

وأشارت إلى أن المخاطر الأخرى ترتبط بمضاعفات مختلفة ناتجة عن تراكم الأمراض طوال الحياة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حمل الطفل ونتائج الحمل.


وحذرت الطبيبة من أنه في المراحل المبكرة من الحمل، قد يحدث التسمم بشكل أكثر خطورة، ويوجد خطر الإجهاض والإفراز المبكر للسائل الأمنيوسي، والولادة المبكرة، وانفصال المشيمة، كما يكون الشفاء في فترة النفاس أطول بكثير وأكثر صعوبة.


ولتقلي هذه المخاطر شددت فيسيوك على ضرورة الاهتمام بالصحة والانتباه إلى التغذية والنشاط البدني والنوم والراحة.

 

العين الإخبارية 

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