هل الخوخ يرفع السكر؟

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراج الخوخ في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون من الفواكه التي ترفع سكر الدم.



هل الخوخ يرفع سكر الدم؟

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، إن الخوخ من الفواكه الصيفية المفيدة والآمنة لمرضى السكري، مؤكدًا أنه لا يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناوله.

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وأضاف جمال أن الخوخ لا يرفع سكر الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.



وأوضح خبير التغذية أن من الأشياء التي تثبت أن الخوخ لا يؤثر سلبًا على مستويات سكر الدم عند مرضى السكري هو انخفاض مؤشره الجلايسيمي، حيث يبلغ 35 درجة، بحسب موقع "Glycemic Index Guide".



وأكد أن ألياف الخوخ توفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة بالإمساك، نظرًا لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأشار جمال إلى أن ألياف الخوخ تساعد أيضًا على وقاية مرضى السكري من أمراض القلب، تحديدًا انسداد الشرايين، لأنها تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم.



وكشف أن الخوخ يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي عند مرضى السكري، لغناه بفيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.



ونقلًا عنه، يتميز الخوخ باحتوائه على مستويات عالية من البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، الذي يحد من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.



ومع ذلك، أوصى جمال مرضى السكري بتناول الخوخ بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يسبب تأثيرات عكسية على صحتهم، حيث يعرضهم للأضرار التالية:

- ارتفاع سكر الدم.

- زيادة الوزن.

- الإسهال.

- الحساسية.



الكونسلتو الطبي

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