الوكيل الإخباري- السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الجسم بشكل عام، فعلى مرضى السكري المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج لحالته، لتجنب أي أضرار قد تحدث لهم، وخاصة الأضرار التي تمس الأسنان واللثة.

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هل السكري يسبب تساقط الأسنان؟

قال استشاري السكري والأمراض الباطنة في مصر، الدكتور أحمد أنور، إن مرض السكري بشكل مباشر لا يسبب تساقط الأسنان ولا يؤثر على اللثة.



وأكد استشاري السكري والأمراض الباطنة أن تساقط الأسنان لمرضى السكري يأتي نتيجة ضعف الأعصاب، وذلك بسبب ارتفاع معدلات السكر وعدم تناول الأدوية، وخاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.



وأوضح الدكتور أحمد أنور أن إهمال تناول أدوية السكري سواء كانت أقراص أو أنسولين يسبب عدم استقرار السكري ويؤثر على وظائف مختلفة في الجسم، لذا شدد على ضرورة التوجه للطبيب المعالج بشكل دوري مرة كل 6 أشهر، وإجراء التحاليل المطلوبة للاطمئنان على حالة السكري وتغيير الأدوية إذا تطلب الأمر.



وأشار استشاري السكري والأمراض الباطنة إلى أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة المشي، بالنسبة لمريض السكري، والإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، حيث يفضل تناول من 3 إلى 4 لترات من الماء، وتناول الألياف الغذائية التي تعمل على ضبط معدلات السكر، محذراً من تناول النشويات والدقيق الأبيض.





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