الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير النفط العراقي: خفض الإنتاج الطوعي يخضع لاتفاق دول أوبك

مستعمرون يعتدون على بائع متجول شمال غرب نابلس

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها

المعتقل محمد زكارنة من جنين يدخل عامه الـ12 في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل فتى من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

رئيس الجامعة الأردنية يكرم طلبة الطب الأكثر نشرا للأبحاث واستشهادا

إعلان من مديرية الإفتاء في القوات المسلحة حول المسابقة السنوية للحديث الشريف

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم في وارسو

"بقذائف الهاون والياسين105 وطائرة مسيرة".. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته

الأحد، 12-05-2024 01:48 م

هل السكر البني أفضل من الأبيض

file


الوكيل الإخباري - يعتقد كثيرون أن السكر البني أفضل للصحة من السكر الأبيض.

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن جميع أنواع السكر تحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية تقريباً، ولا تختلف بشكل كبير في المكونات.

اضافة اعلان


وأوضحت الجمعية أن السكر البني يضاف إليه منتج ثانوي لإنتاج السكر، هو دبس السكر، الذي يمنحه لونه المميز ونكهة الكراميل.


وبشكل عام، أوصت الجمعية بتناول السكر، بأنواعه باعتدال لتجنب المخاطر الصحية، التي تترتب على الإفراط في تناوله، والمتمثلة بتسوس الأسنان، والسِّمنة وما يرتبط بها من مخاطر صحية مثل داء السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fruit(5)

لتجنب الأمراض.. التزموا بـ 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا

بطاطا

تحذير من السولانين في حبات البطاطا

12121

هذه الفيتامينات والمعادن سر صحة وجمال شعرك

640px-200metres_Helsinki2005

دراسة تكشف حقائق مثيرة عن الركض السريع وطول العمر

626d3f294c59b709e3470bd1

التوتر أثناء الحمل يؤثر على ذكاء المواليد الذكور

tbl_articles_article_32386_652659499cc-78a7-4227-9c1f-a0377ceb0d1f

ما سبب وخز اليدين أو القدمين؟

أخبار متعلقة
202441920114483682

لخفض الوزن.. السعرات أهم من توقيت الوجبات