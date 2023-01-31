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الثلاثاء، 31-01-2023 10:45 ص

هل الكوسا ترفع السكر؟

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الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية تضمين الكوسا في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير الكوسا على مرضى السكري، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Eating Well".

القيمة الغذائية للكوسا


عند تناول ثمرة متوسطة الحجم من الكوسا، يحصل الجسم على العناصر الغذائية التالية:


- 33 سعرة حرارية.
- 1 جرام من الدهون.
- 6 جرامًا من الكربوهيدرات.
- 2 جرام من الألياف.
- 4 جرامًا من السكر.
- 2 جرام من البروتين.
- 16 ملليجرامًا من الصوديوم.
- 58 % من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.
- 6 % من الحديد.
- 3 % من الكالسيوم.
- 8 % من فيتامين أ.


هل يمكن تناول لمرضى السكري تناول الكوسا؟

 

 تعتبر الكوسا من الخضراوات المفيدة لمرضى السكري، ويرجع ذلك للأسباب التالية:


1- ضبط سكر الدم
تلعب الكوسا دورًا كبيرًا في ضبط مستويات سكر الدم، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين B6، الذي يساعد أيضًا على الوقاية من داء السكري، بحسب بعض الأبحاث.


2- مضادة للسرطان
كشفت مراجعة منشورة في مجلة "Nutrients" عام 2017، أن الكوسا توفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان، نظرًا لاحتوائها على الكاروتينات، وهي مركبات تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.


3- تعزيز صحة القلب
وجد الباحثون في نفس المراجعة، أن مركبات الكاروتينات الموجودة بوفرة في الكوسا تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري.


4- حماية العين من مضاعفات السكري
تساعد الكوسا على حماية العصب البصري من مضاعفات السكري، بفضل قدرتها على منع ارتفاع سكر الدم، كما تحتوي على مركبات، تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، وهي اللوتين والزياكسانثين.


5- خفض الكوليسترول
تعد الألياف المتوفرة في الكوسا من النوع القابل للذوبان في الماء، الذي يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم، مما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

 

 الكونسلتو الطبي

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