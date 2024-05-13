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الإثنين، 13-05-2024 01:54 م

هل المكملات الغذائية تساعد في تخفيف آلام المفاصل؟

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور غريغور بيرشه إن المكملات الغذائية المحتوية على "الغلوكوزامين" و"الكوندرويتين" لا تساعد في علاج المفاصل، حيث لا يمكنها تجديد أو إعادة بناء الغضاريف.

وأوضح جرّاح العظام الألماني أن هذه المكملات الغذائية وغيرها من "مواد تشحيم المفاصل" المزعومة لها تأثير "وهمي" في الدراسات واسعة النطاق.

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المرضى بالسكري
ومن ناحية أخرى، أشار بيرشه إلى أن "الغلوكوزامين" يمكن أن تؤثر على مستوى السكر بالدم، وتيثل مشكلة خاصةً للمرضى بالسكري، محذراً منها المرضى الذين يتعاطون مضادات تخثر الدم، مثل الكومارين تحديداً؛ لأن المكملات الغذائية المحتوية على "الغلوكوزامين" قد تتسبب في زيادة مفعولها.

 

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