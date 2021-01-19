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الثلاثاء، 19-01-2021 04:19 م

هل النسيان أمر طبيعي! .. تعرف على أبرز أسبابه

تعبيرية


الوكيل الإخباري _ يعد النسيان من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص سواء كان مؤقتا أو دائما، حيث انه يعتبر أحد أعراض التقدم في السن ولا يكون له تأثير خطير في هذه الحالة، لكن يمكن أن يكون النسيان الشديد أو زلات الذاكرة علامة على حالة خطيرة أو كنتيجة لمرض أو اضطراب معين في الجسم ، وهناك بعض الأسباب التي يمكن أن تسبب النسيان المستمر،ابرز هذه الاسباب :

مرض الزهايمر

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الزهايمر هو أحد أكثر أسباب النسيان شيوعا، وهو مرض يدمر الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى تدريجيا.


اضطرابات الصحة العقلية

يمكن أن تكون الصحة العقلية السيئة التي تتميز بالتوتر أو الاكتئاب أو القلق سببا رئيسيا للنسيان، إذ يصبح الأشخاص غير قادرين على تذكر الأحداث وليس لديهم ذاكرة قوية لتذكر ما حدث.


قصور الغدة الدرقية

يمكن أن تتداخل اختلالات الغدة الدرقية مع الذاكرة، خاصة خمول الغدة الدرقية، وقد تحتاج هذه الاختلالات إلى دواء وعلاج مستمر ليبقى الوضع تحت السيطرة قدر الإمكان.


الأدوية

يمكن أن تتداخل بعض الأدوية مع الذاكرة، إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة بسبب تناول نوع معين من الأدوية، يجب عليك استشارة الطبيب في الحال . 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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