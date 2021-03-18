الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%19.55 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

مناشدة للتبرع بالدم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول موعد صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر

الكشف عن اسباب ارتفاع أسعار مواد اساسية في الاردن

وزير الأوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

جلسة تشريعية للنواب الأحد المقبل

وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في محافظة الكرك

وزير الثقافة ينعى التشكيلي زكي شقفة

تعميم للسماح للمطاعم بخدمة التوصيل الخميس

الخميس، 18-03-2021 02:23 م

هل النوم في النهار مفيد؟

POWER-NAP-e1485451927938


الوكيل الاخباري - أعلن الباحث الرائد في قسم أبحاث السمع وعلم أمراض الأذن الداخلية، طبيب الأعصاب وطبيب أمراض النوم، ميخائيل تاردوف، أن قيلولة لمدة 15 دقيقة خلال النهار يمكن أن تساعد أثناء قلة النوم أو الإرهاق الشديد، ولكن من الأفضل عدم جعلها عادة يومية.

اضافة اعلان

وفقًا للطبيب، تعود الطاقة للمنطقة المجهدة من الدماغ في 15-20 دقيقة من النوم أثناء النهار، ويستعيد الجسم العمليات التي تأثرت أثناء التعب. وفي الوقت نفسه، يجدر استخدام طريقة الراحة هذه فقط في حالات استثنائية، لا ينبغي أن يصبح هذا النوم نظامًا.


وأكد الطبيب لوكالة "أنباء موسكو" أن النوم الفسيولوجي للشخص البالغ بصحة جيدة يحدث ليلاً. لذلك، يمكن أن تؤدي القيلولة المنتظمة لمدة 15-20 دقيقة خلال اليوم إلى اضطراب النظم الحيوية.


لاحظ الطبيب أنه في الأشخاص الذين يعانون من عدد من الأمراض التي تؤدي إلى قلة النوم المزمنة (على سبيل المثال، توقف التنفس أثناء النوم)، تصبح الرغبة في النوم أثناء النهار طاغية. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ مثل هذه المشكلة للعاملين في عدد من المهن المحددة.


بالنسبة للأشخاص الذين يعملون، وخاصة مع الآليات المتحركة والسيارات، فإن هذا لا يتطور إلى تهديد مباشر للصحة فحسب، بل يتحول أيضًا إلى مشكلة اجتماعية كبيرة. ولمكافحة هذه الأمراض وعواقبها، فإن قيلولة قصيرة (20-30 دقيقة) ليست مفيدة فحسب، بل إنها تحل أيضًا مشكلات خطيرة.


وأشار تاردوف إلى أنه مع تقدم العمر، تصبح الحاجة إلى النوم أثناء النهار أقوى بسبب التغيرات في نشاط الشخص اليومي. هكذا، بعد 60-65 سنة، هناك فترة في النهار 30 دقيقة، يرغب فيها الشخص بالنوم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tb_rhq_lml_nwm_lbtwb_qhw_0

5 طرق لمحاربة التعب والإرهاق بالطعام

download

4 علامات تدل على أنك تعاني من هوس التسوق

R2u_SDBYs_g

فيديو توضيحي لكيفية إستخدام جهاز مولد الاكسجين

_x__jU4F7BAzuqzrbhd46xaf

الطعام الساخن أم البارد.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟

10240176-420232260

فوائد الشمندر لخسارة الوزن خلال أيام

العسل-هل-العسل-خال-من-الغلوتين

ما هو عسل الجاودار؟ وما هي فوائده لعلاج العدوات؟

أخبار متعلقة
علاج-القلق-وعدم-النوم

القلق الليلي.. إليك الأسباب والحلول

190614115753949_البابونج-والسكري

فوائد مشروب البابونج لحرق الدهون بسهولة

mmw-optimism

دراسة.. المتفائلون يعيشون لمدة أطول من المتشائمين

tired-young-woman-sleeping-in-bed-royalty-free-image-922710678-1560528870

كيف تنام بشكل أفضل لتصبح أكثر صحة وراحة وحيوية؟

31CSA

تحذير.. لا تعطي طفلك المضاد الحيوي إلا في هذه الحالة

Red-Hot-Chili-Peppers-Oil-Joint-Pain

لعشاق الحار.. الكشف عن فوائد الفلفل الأحمر!