هل تؤدي الفيتامينات المتعددة إلى انخفاض خطر الوفاة؟

الوكيل الإخباري- لم يجد تحليل كبير لبيانات ما يقرب من 400 ألف شخص سليم، تمت متابعتهم لأكثر من 20 عامًا، أي ارتباط بين الاستخدام المنتظم للفيتامينات المتعددة وانخفاض خطر الوفاة.

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وأظهر التحليل أن الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة يوميًا لم يكن لديهم خطر أقل للوفاة لأي سبب، مقارنةً بمن لم يتناولوا الفيتامينات المتعددة.



ووفقًا لـ"مديكال إكسبريس"، لم تكن هناك أيضًا فروق في الوفيات بسبب السرطان، أو أمراض القلب، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية.



وتمتاز الدراسة التي أجريت تحت إشراف المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة بحجم العينة الضخم، وطول فترة المتابعة، وهو ما سمح للباحثين باستبعاد العوامل المؤثرة الأخرى.



وقال الباحثون إنه من المهم تقييم استخدام الفيتامينات المتعددة وخطر الوفاة بين أنواع مختلفة من السكان، مثل من يعانون من نقص غذائي مؤكد، أو بلغوا مرحلة الشيخوخة، حيث تختلف الاحتياجات الغذائية.



ويعتبر استهلاك الفيتامينات المتعددة شائعًا في العقود الأخيرة، وأسفرت الدراسات السابقة حول استخدام هذه الفيتامينات والوفيات عن نتائج مختلطة، وكانت محدودة بأوقات متابعة قصيرة.



