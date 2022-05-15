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الأحد، 15-05-2022 02:58 م

هل تتحسن الرعاية الصحية بفضل الذكاء الاصطناعي؟

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الوكيل الإخباري - وجدت رسالة بحثية أن معظم المرضى لديهم آراء إيجابية حول قدرة الذكاء ا لاصطناعي على تحسين الرعاية الصحية، لكن لديهم مخاوف بشأن العواقب غير المقصودة. وأعرب أغلبية المرضى المشاركين في البحث عن اعتقدهم أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الرعاية الصحية أفضل بدرجة ما.

وأجريت الدراسة في كلية طب وايل كورنيل بنيويورك، وقام الباحثون بمسح خلال الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر (كانون أول) 2019 شارك فيه 926 مريضاً، ونشرت النتائج على موقع "ميديكال إكسبريس".

وقال 6.2% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الرعاية الصحية أسوأ إلى حد ما، أو كثيراً. وقال 19% إنهم لا يعرفون.

بينما أعرب 10.9% عن اعتقادهم أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الرعاية الصحية أفضل كثيراً، وقال 44.5% إنه سيجعلها أفضل إلى حد ما.

وأفاد 40.5% من المشاركين بعد الارتياح من تلقي تشخيص دقيق بنسبة 90% عن طريق خوارزمية الذكاء الاصطناعي من دون شرح سبب هذا التشخيص.

وأعربت نسبة كبيرة من المشاركين عن قلقهم من العواقب غير المقصودة لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

ودعت نتائج البحث إلى تثقيف المرضى حول أداء الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على اتخاذ القرار.

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