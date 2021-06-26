السبت 26-06-2021
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السبت، 26-06-2021 04:19 م

هل تتغير حاستا التذوق والشم مع تقدم العمر؟

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الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن يُفقَد شيء من قوة حاستي التذوق والشم مع التقدم في العمر، خاصة بعد بلوغ 60 عامًا،وقد يؤثر ضعف حاستي التذوق والشم بشكل كبير على جودة الحياة، وغالبًا ما يؤدي إلى انخفاض الشهية للطعام وسوء التغذية.

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وأحيانًا يؤدي ضعف حاستي التذوق والشم إلى الاكتئاب، وقد يدفعك كذلك ضعف حاستي التذوق والشم إلى الإفراط في استخدام الملح أو السكر في طعامك لتحسين المذاق، مما قد يسبب مشكلة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

 

عوامل أخرى قد تؤثر على حاستي التذوق والشم:

هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب أيضًا ضعف حاستي التذوق والشم، ومنها:
- مشكلات الأنف والجيوب الأنفية، مثل الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية أو لحمية الأنف.
- بعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).
- مشكلات الأسنان.
- التدخين.
- إصابات ورضوض الرأس أو الوجه.
- مرض ألزهايمر.
- مرض باركنسون.


وإذا كنت تعاني من فقدان حاستي التذوق والشم، فاستشر طبيبك، فعلى الرغم من أنك قد لا تستطيع علاج ضعف حاستي التذوق والشم المرتبط بالتقدم في العمر، إلا أنه يمكن علاج بعض الأسباب الأخرى لضعف حاستي التذوق والشم.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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