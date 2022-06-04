هل تزداد الشهية فور حدوث الحمل؟

الوكيل الإخباري - الصداع والغثيان وبعض التقلصات من العلامات المبكرة للحمل لدى كثير من النساء، وهناك أعراض وعلامات أخرى أقل شيوعاً.

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ويتم تأريخ الحمل منذ أول يوم، لذلك فإن فترة الحمل المبكرة تبدأ أعراضها بعد حوالي 3 إلى 6 أسابيع من عُمر الحمل، أو بعد أسبوع إلى 4 أسابيع من حدوث الإخصاب.



وبالنسبة للجوع والشهية، تمر معظم النساء بانخفاض في الشهية أو عدم تغير فيها خلال الأسابيع الأولى من الحمل.



لذلك، إذا كنتِ تعانين من جوع شديد في ظل الغياب التام لعلامات الحمل الأخرى، فليس من المحتمل أنك حامل. هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعلك تشعرين بالجوع أكثر من المعتاد. على سبيل المثال، تجد بعض النساء أن شهيتهن تزداد في الوقت الذي يتوقعن فيه الدورة الشهرية. مع ذلك، تستجيب النساء بشكل مختلف للحمل.



ويعتبر اختبار الحمل أفضل الطرق لتفسير الأعراض التي تشعرين بها، إلى جانب الأعراض الشائعة مثل الصداع والغثيان والتقلصات.

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