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الإثنين، 09-11-2020 03:14 م

هل تساعد القهوة السوداء على فقدان الوزن؟

القهوة


الوكيل الاخباري - أظهرت بعض الدراسات السابقة أن تناول القهوة السوداء باعتدال يقدم العديد من الفوائد الصحية ومنها فقدان الوزن.

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- القهوة السوداء تقضي على الجوع:
تحتوي القهوة السوداء على مادة الكافيين، وهو منبه طبيعي يوقف الإحساس بالجوع، ويزيد من نشاط التمثيل الغذائي إلى جانب زيادة مستويات الطاقة في الجسم.


- تحتوي على حمض يساعد في إنقاص الوزن:
تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك، وهو عنصر أساسي في إنقاص الوزن.
يؤدي وجود حمض الكلوروجينيك إلى إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم وتقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة، وهذا يعني سعرات حرارية أقل في الجسم، مما يعني فقدان الوزن.


- تنظف معدتك:
هل شعرت يوما بالحاجة إلى التبول بعد شرب فنجان من القهوة السوداء؟ يحدث ذلك لاحتوائه على تأثير مدر للبول يؤدي إلى كثرة التبول، يُزعم أنه يمكن أن يساعدك في التخلص من وزن الماء.  


في الختام، القهوة السوداء ليست الخيار الأفضل إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ففي حين أن تناول فنجان من القهوة السوداء ليس ضارا، إلا أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب لديك العديد من المشاكل، والطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

 

سبوتنيك

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