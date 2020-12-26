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السبت، 26-12-2020 02:49 م

هل تعانون من كآبة الشتاء؟ هذه الأطعمة تنقذكم

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الوكيل الإخباري- يعتبر فصل الشتاء بالنسبة إلى ملايين الأشخاص حول العالم سبباً من اسباب الاكتئاب. وفي هذا السياق أشارت نتيجة بحث أجراه المعهد الوطني الاميركي للصحة العقلية إلى أنه يمكن مواجهة هذا الشعور من خلال بعض التدابير ومنها التعرض لأشعة الشمس كلما كان هذا ممكناً وممارسة التمارين الرياضية.

كما لفت إلى أنه يمكن الاستفادة من تناول بعض أنواع الطعام ومنها سمك السلمون. ويعود هذا إلى أنه يحتوي على الفيتامين D وعلى احماض الأوميغا 3 الدهنية التي تساعد أيضاً على محاربة الالتهابات.

ووجد الباحثون أنه من المفيد جداً تناول الخضار والفواكه الملونة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة والفيتامين C. ونبهوا إلى اهمية تناول الموز الذي يحتوي على البوتاسيوم والمغنيزيوم وهما ضروريان لمحاربة أعراض الكآبة.

ومن الأطعمة المهمة في هذا الصدد بحسب رأيهم المكسرات التي تساهم في تحسين الحالة المزاجية العامة للأشخاص خلال فترة الشتاء لأنها تحتوي على الكثير من المغنيزيوم أيضاً.

ومنها أيضاً الشوكولاته الداكنة والخضار الورقية مثل السبانخ الغنية بحمض الفوليك الفعال في تحسين وظائف الجهاز العصبي.

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المصدر: لها


 




 

 


 

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